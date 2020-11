Gegen 2000 Personen nahmen am Samstagnachmittag an der bewilligten «Basel-Nazifrei»-Demo teil.

An einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Basel haben am Samstagnachmittag gegen 2000 Personen teilgenommen. Die Kundgebung unter dem Titel «Basel Nazifrei» war von den Behörden bewilligt worden.

Sie richtete sich gegen die Jagd der Justiz auf Teilnehmer der Nazifrei-Demo am 24. November 2018. Damals demonstrierten rund 1500 Teilnehmer gegen eine bewilligte Kundgebung der Rechtsextremen Pnos in Basel. Es kam zu Scharmützeln mit der Polizei. Inzwischen wurden dutzende Teilnehmer dieser Demo angeklagt und und zum Teil bereits verurteilt. Mehrere der Demonstranten aus dem linken Lager kassierten zum Teil längere Freiheitsstrafen, auch weil ihnen passive Gewalt gegen die Polizei vorgeworfen wurde. Zuletzt wurde am Montag ein 36-Jähriger, der von einem Gummigeschoss am Auge verletzt wurde, zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt.