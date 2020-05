Nach Corona

In Basel gibt es Pläne für ein Pandemiespital

Die beiden Basler Halbkantone wollen sich für künftige Gesundheitskrisen rüsten und planen deshalb ein gemeinsames Pandemiespital.

Im Zuge der Corona-Pandemie wurde auf dem Bruderholz alles auf den Kopf gestellt und selbst in der Einfahrtshalle der Ambulanz eine Notfallstation eingerichtet.

Das Bruderholzspital in Bottmingen bei Basel wurde zum Corona-Referenzspital umfunktioniert. Hier werden aktuell nur noch Covid-19-Patienten behandelt.

Die Corona-Krise hat langfristige Folgen für die Gesundheitsversorgung in der Region Basel. Die beiden Nordwestschweizer Halbkantone schmieden Pläne für ein gemeinsames Pandemiespital, wie die «bz Basel» am Montag berichtet.

Neue Pläne für Bruderholzspital?

Denkbar ist, dass das Bruderholzspital in Bottmingen diese Aufgabe übernehmen wird. Das Spital an der Grenze zu Basel-Stadt wurde im Zuge der Pandemie zum Corona-Referenzspital umfunktioniert. Sämtliche Covid-19-Fälle aus dem Kanton Baselland werden dort behandelt. Zeitweise waren zum Höhepunkt der Krise im April über 100 Patienten in Spitalpflege. Das Spital könnte seine Bettenkapazität auf maximal 350 erhöhen.