Alpennordseite: Basel-Landschaft knackt 30-Grad-Marke

In Basel-Binningen stieg das Thermometer am Sonntagnachmittag über die magische 30-Grad-Marke. Damit gab es auch auf der Alpennordseite den ersten Hitzetag des Jahres, wie MeteoNews via Twitter berichtet. Demnach werden die Temperaturen in kommenden Stunden wohl noch an einigen Orten im Mittelland 30 Grad und mehr erreichen. Bereits etwa um 14.20 Uhr erreichte das Thermometer dann sogar 31,8 Grad in Chur.