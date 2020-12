Nun steht fest: Die Basler Fasnacht wird auch im kommenden Jahr nicht wie gewohnt stattfinden können. Dies schreibt das Fasnachtscomité am Donnerstag in einer Mitteilung. Alle normalerweise organisierten Veranstaltungen, wie der Cortège oder das Guggenkonzert, seien unter den heutigen Vorgaben des Bundes unmöglich. Die Basler scheinen ihre Hoffnung auf «die drey scheenschte Dääg» jedoch noch nicht ganz begraben zu haben.

Trotz Corona etwas Fasnachtsluft

Seit August suchte das Fasnachtscomité gemeinsam mit den Fasnächtlern nach Ideen , die die Fasnacht 2021 retten könnten. Eine der vielversprechendsten Ideen war es, die Fasnacht in die Quartiere zu verlagern. Auch eine Fasnacht in dieser Form sei nun kein Thema mehr. «Ohne die Perspektive, eine Grossveranstaltung mit Schutzkonzept durchführen zu können, ist auch eine Quartierfasnacht nicht realistisch», so das Comité.

Nun sei man daran, die Rahmenbedingungen zu prüfen, um fasnächtliche Aktivitäten für den Nachwuchs zu ermöglichen und etwas Fasnachtsluft in die Stadt zu bringen. So sei während der Schulferien zum Beispiel ein Fasnachtsspaziergang durch die Stadt geplant, wo verschiedene Elemente eines Cliquenjahres zu sehen sein werden.

Verschieben statt absagen

Auch beim Vogel Gryff setzt man auf Hoffnung. Der Kleinbasler Brauch ist auf den 24. April 2021 verschoben worden. Eine Durchführung des Festtags am traditionellen Termin am 20. Januar wurde wegen der Covid-19-Pandemie als nicht möglich deklariert. Die hinter dem Festtag stehenden drei Kleinbasler Ehrengesellschaften geben sich bewusst, dass auch der Verschiebungstermin im April noch nicht in Stein gemeisselt ist, wie sie am Donnerstag mitteilten. Sollte der Schutz der Bevölkerung auch im Frühling nicht gewährleistet sein, müsste der Vogel Gryff 2021 definitiv gestrichen werden.