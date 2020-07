Dragqueen

«In Basel spuckt man mir vor die Füsse, in Zürich ins Gesicht»

Odette Hella’Grand führt ein Doppelleben. Während der 39-Jährige im Alltag als «ganz normaler schwuler Mann» unterwegs ist, steht er in seiner Freizeit als Dragqueen auf der Bühne. Mit 20 Minuten spricht er über seine Leidenschaft.