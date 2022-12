Degersheim SG: In Baum geprallt – schwerer Verkehrsunfall fordert zwei Tote

Am Freitagnachmittag ist es in Degersheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Todesopfer gekommen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt, war der 77-jährige Autofahrer von Moos in Richtung Wolfertswil unterwegs. «Aus noch unbekannten Gründen geriet er links von der Fahrbahn und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Trotz eingeleiteter Rettungsmassnahmen der ausgerückten Rettungskräfte verstarben der Autofahrer und seine 76-jährige Mitfahrerin vor Ort», so die Kantonspolizei St. Gallen. Am Auto entstand Totalschaden.