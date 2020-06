Auch ohne Symptome

In Bayern soll sich jeder testen lassen können

Bayern will die Corona-Tests massiv ausweiten. Ein Schwerpunkt der Tests soll auf Schlachthöfen und Fleischverarbeitungsbetrieben liegen.

Ziel sei es laut dem Bericht, grössere Ausbrüche wie etwa in der Fleischfabrik Tönnies in Gütersloh zu verhindern.

Eine «Corona-Testoffensive» kündigte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Sonntag in München an. Künftig soll sich jeder auf das Coronavirus testen lassen können – auch ohne Symptome, wie «Stern» berichtet. Huml: «Allen Bürgerinnen und Bürgern von Bayern wird zeitnah angeboten, sich bei einem niedergelassenen Vertragsarzt auch ohne Symptome testen zu lassen.» Alle Personen sollen Gewissheit darüber erhalten, ob sie sich infiziert haben.

Schwerpunkt auf Fleischbetriebe

NRW verschärft Vorschriften

Auch Nordrhein-Westfalen verschärft nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies die Vorschriften für den Infektionsschutz in der Branche. Ab dem 1. Juli müssten die Beschäftigten in den Betrieben der Fleischindustrie künftig mindestens zweimal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden, kündigte das Gesundheits- und Arbeitsministerium in Düsseldorf am Samstag an. Betroffen seien Schlachthöfe, Zerlegebetriebe und vorrangig fleischverarbeitende Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten, und zwar unabhängig davon, ob es sich um eigene Beschäftigte oder Werkvertragsnehmer handle. Die Betriebe würden zudem verpflichtet, die Namen und Wohn- beziehungsweise Aufenthaltsadressen sämtlicher Personen auf dem Betriebsgelände zu erheben und für vier Wochen aufzubewahren, um sie gegebenenfalls den Behörden verfügbar machen zu können.