Putin in Serbien gefeiert : «Die Russen – unsere Brüder – befreien das Land»

Mit russischen Flaggen und Bildern des Kreml-Chefs gingen in der serbischen Hauptstadt Tausende Personen auf die Strasse. Sie unterstützen den Einmarsch in der Ukraine.

In der serbischen Hauptstadt Belgrad sind rund tausend pro-russische Demonstranten auf die Strasse gegangen, um ihrer Unterstützung für den russischen Einmarsch in die Ukraine Ausdruck zu verleihen. Mit russischen Flaggen und Bildern von Kreml-Chef Wladimir Putin zogen die Demonstranten am Freitagabend durch das Stadtzentrum. Viele skandierten dabei Nato-feindliche Parolen.