Berlin: Bäder erlauben «oben ohne» für alle

Eine 33-Jährige wurde in Berlin aus der Badi geworfen, weil sie ihre Brüste nicht bedeckte. Sie reichte Beschwerde ein und hatte Erfolg damit.

In den Bädern der deutschen Hauptstadt ist neu das Schwimmen mit freiem Oberkörper auch «für weibliche Personen beziehungsweise für Personen mit weiblich gelesener Brust» möglich. Auslöser dafür war die Beschwerde einer 33-Jährigen, die aus einem Schwimmbad gewiesen wurde, weil sie ihre Brüste nicht bedeckt hielt.

Darum gehts Eine Frau wurde Ende Jahr aus einer Berliner Badi verwiesen, weil sie kein Oberteil trug.

Sie reichte daraufhin bei der Ombudsstelle für das Landesantidiskriminierungsgesetz eine Beschwerde ein.

Die Berliner Bäder wurden angewiesen, ihre Haus- und Badeordnung geschlechtergerecht anzuwenden.

Eine Diskriminierungsbeschwerde führt dazu, dass in Deutschlands Hauptstadt Berlin die Haus- und Badeordnung in allen Bäder-Betrieben zukünftig geschlechtergerecht angewendet wird.

Ausgelöst wurde die Debatte durch eine 33-jährige Deutsche im letzten Dezember, wie der «Spiegel» berichtet. Sie wurde in einer Berliner Badi vom Aufsichtspersonal dazu aufgefordert, ihre Brüste zu bedecken. Da sie dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde sie aus der Badi geworfen. In ihrer Beschwerde an die Ombudsstelle des Landesantidiskriminierungsgesetz weist die Frau darauf hin, dass die Haus- und Badeordnung keine geschlechtsspezifischen Festlegungen trifft und lediglich das Tragen «handelsüblicher Badekleidung» vorschreibt.

Der «Spiegel» schreibt, dass die Ombudsstelle bei den Bäder-Betrieben interveniert hat. Dies führt dazu, dass in Zukunft das Schwimmen mit freiem Oberkörper auch «für weibliche Personen beziehungsweise für Personen mit weiblich gelesener Brust» möglich ist. «Die Entscheidung stellt gleiches Recht für alle Berlinerinnen und Berliner, ob männlich, weiblich oder nicht-binär, her und schafft zudem Rechtssicherheit für das Personal in den Bäderbetrieben», wird die Leiterin der Ombudsstelle, Doris Liebscher, vom «Spiegel zitiert. Die Regelung müsse nun konsequent angewendet werden und es sollen keine Platzverweise oder Hausverbote mehr ausgesprochen werden.

In der Schweiz gibt es bezüglich «oben ohne für alle» keine einheitliche Regelung. In den Freibädern in Luzern und Zug ist Oben-ohne-Baden beispielsweise grundsätzlich erlaubt. In den Hallenbädern hingegen gelten andere Regelungen und ist da oft nicht gerne gesehen. In der Stadt Zürich gibt es diesbezüglich keine Erlaubnis. Denn die Badeordnung schreibt vor, dass Badebekleidung getragen werden muss. Ausnahmen gibt es etwa im Frauenbereich und auf der Sonnenterrasse des Seebads Utoquai. Oder auf den Terrassen für Männer und Frauen im Strandbad Tiefenbrunnen.

