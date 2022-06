Polizistin nach Einsatz in Zug: «In Berlin ist die Hemmschwelle zu Waffen zu greifen tiefer» 

Vier Angehörige der Berliner Polizei waren eine Woche in Zug unterwegs. Polizistin Ivana Brcina spricht über die Unterschiede der Einsätze, warum sie den Einsatz in Zug anfangs unterschätzt habe und was sie am liebsten nach Berlin mitgenommen hätte.

1 / 5 Ivana Brcina arbeitet bei der Berliner Polizei. Ivana Brcina Für eine Woche wechselte die 31-Jährige ihren Arbeitsplatz und begleitete Anfang Mai die Kollegen in Zug. Ivana Brcina Während dieser Woche verliebte sich Ivana Brcina in Zug. Instagram/Zuger Polizei

Die 32-jährige Ivana Brcina gehört in Berlin bei 3,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern einem Korps von 26’000 Polizistinnen und Polizisten an. Der Alltag zwischen Berlin und Zug ist schwierig zu vergleichen, sagt sie: «Das betrifft die Intensität und Häufigkeit der Straftaten. In Berlin finden täglich oder alle zwei Tage Raubüberfälle mit Waffen statt. In Berlin ist die Hemmschwelle zu Waffen zu greifen tiefer.» Dennoch ist sie der Meinung, dass die Einsätze der beiden Korps etwa bei einem Unfall fast identisch sind. «Die Kollegen in Zug sind technisch besser aufgestellt als wir in Berlin. In Zug erhalten die Kollegen die Anweisungen für Einsätze direkt auf ihr Tablet und sie sehen auch gleich, welche Patrouillen wann und wo unterwegs sind», sagt Brcina. Diese Technik würde sie sich auch in Berlin wünschen: «Wir müssen viel mehr schriftliche Arbeiten auf Papier erledigen.»

«Ich dachte, hier ist alles so idyllisch, dass es keine Kriminalität geben kann.»

Aufgefallen ist der Berliner Polizistin auch die Bürgernähe der Kollegen in Zug. «Wir waren in einem Einkaufszentrum unterwegs und die Menschen haben die Polizisten gegrüsst. In Berlin winken uns die Kinder zu, in Zug grüsst jeder», erzählt sie weiter. Gefallen hatte ihr auch die gute Zusammenarbeit und dass auch die Staatsanwaltschaft unter einem Dach zu finden ist. Als Brcina nach Zug unterwegs war, dachte sie, dass wohl nicht so viel los sein werde und sie war gespannt auf das, was auf sie zukommt.

Der Unterschied zeigt sich in der Bevölkerungszahl: Ende 2021 lebten im Kanton Zug knapp 130’000 Personen. Die Anzahl der Beschäftigten bei der Zuger Polizei beträgt etwa 250, wenn man die Polizeidichte auf die Bewohner umrechnet. Brcina: «Als ich ankam, dachte ich, hier ist alles so schön und idyllisch, dass es keine Kriminalität geben kann.» Dann kam eine Nachtschicht, die ihr Bild änderte: «Da gab es einen Einsatz nach dem anderen und ich muss zugeben, ich hatte das unterschätzt.» Ein weiterer Unterschied zu ihrem Berliner Alltag liegt auch darin, dass jeder Polizist in Berlin seine zugewiesene Aufgabe zu erledigen hat. In Zug müssen jeweils mehrere unterschiedliche Aufgaben abgedeckt werden.

Für das Korps der Polizei Berlin arbeiten 26’000 Personen. Hier im Einsatz während der «1. Mai»-Demo in Berlin-Kreuzberg. Anadolu Agency via Getty Images

Der einwöchige Jobtausch zwischen Angehörigen der Berliner und der Zuger Polizei klingt allerdings einfacher, als er offenbar ist. «Ich konnte mich im Rahmen des Erasmus-Bildungsprogramms für den Aufenthalt bewerben.» Voraussetzung dazu war, dass Bewerber elf Notenpunkte beim Abschluss der Ausbildung vorweisen konnten. In einem persönlichen Vorstellungsgespräch musste sie dann Fragen über die Berliner, Zuger und Stadtzürcher Polizei richtig beantworten. Ausserdem musste sich die 32-Jährige mittels einer Powerpoint-Präsentation vorstellen. Weil sie das alles gut gemeistert hatte, konnte sie vom 9. bis am 13. Mai die Zuger Kollegen und anschliessend noch eine Woche lang die Kollegen der Stadtpolizei Zürich begleiten. Ziel des Austauschs: «Über den eigenen Tellerrand schauen.»

«Ich war richtig traurig, als ich wieder zurück in Berlin war.»