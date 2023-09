Kanye West wartet für Berliner Döner in der Schlange

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, stellten sich US-Rapper Kanye West (46) und seine Frau Bianca Censori (28) beim Dönerladen «Mustafa’s Gemüse Kebap» an. Augenzeugen berichteten gegenüber «Bild», ein Begleiter von Kanye West hätte gefragt, ob das Paar seinen Döner nicht schneller bekommen könne, doch der Dönermann sprang nicht auf die Bitte an und so mussten auch die beiden Weltstars in der Schlange anstehen.