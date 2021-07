Brücke als Event - In Bern entsteht gerade das grösste Pop-up der Schweiz

Die Not als Chance: Wegen Bauarbeiten im Breitenrain-Quartier ist die Berner Kornhausbrücke für mehrere Wochen für den Verkehr gesperrt. Damit Berns berühmteste Brücke in dieser Zeit nicht brach liegt, wird dort seit einige Tagen gebaut, gezäunt und verkabelt. Am Schluss will «Sur le Pont», so der Name des Projekts, auf 2000 Quadratmetern eine Sommer-Wohlfühloase für Bernerinnen und Berner bieten. Gemäss Mitveranstalter Michael Achermann wird es das grösste Pop-Up der Schweiz: «Bis zu 2300 Personen dürfen wir gleichzeitig auf der Brücke begrüssen.» Wenn das Wetter mitspiele, könnten über den gesamten Sommer mehr als 200’000 Personen in der Wohlfühloase «chillen». Zunächst werde «Sur le Pont» Platz für 1000 Personen bieten. Sollte der Kanton grünes Licht geben, werde die Zahl laufend erhöht.