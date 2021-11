Nach jahrelanger Pause – In Bern soll bald wieder eine Pride stattfinden

1 / 2 2023 soll in Bern eine Pride stattfinden. 20min/Matthias Spicher Die Planung ist bereits im Gange, jedoch fehlen noch Sponsoren und Sponsorinnen. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Bern will 2023 eine eigene Pride veranstalten.

Die Planung ist bereits im Gange, jedoch fehlen noch Sponsoren und Sponsorinnen.

Die Veranstaltung wäre laut Mitorganisator Nik Eugster ein wichtiger Schritt zur Integration der LGBTQ Community.

Die Pride soll nach sechs Jahren Pause wieder n ach Bern kommen . Letzte Woche fand der Kick-off-Event im Rosengarten statt. Die Veranstaltung soll am 29. Juli 2023 stattfinden und beinhaltet ein en Demonstrationsumzug, Ansprachen auf dem Bundesplatz sowie ein buntes Rahmenprogramm.

«Es ist höchste Zeit, dass in der Hauptstadt wieder eine Pride stattfindet», meint Nik Eugster, Mitorganisator der Bernpride , gegenüber der «Jungfrau Zeitung». Der Event soll dazu beitragen, die LGBTQ-Gemeinschaft zu repräsentieren . E s gehe in erster Linie darum, die Diversität der Community sichtbar zu machen. Die Message hierbei sei klar: Man brauche sich nicht zu verstecken, so Eugster weiter. Besonders für junge Personen könne solch eine Veranstaltung massgeblich zur Selbstfindung beitragen.

«Bern hinkt hinterher»

Dass Events dieser Art gefördert werden müssen, ist für Nik Eugster keine Frage. Im Interview mit der «Jungfrau Zeitung» erklärt er, dass Bern in Sachen LGBTQ hinterherhinke. In anderen europäischen Hauptstädten wie Wien und Berlin sei dies anders, wie Eugster weiter ausführt. «In diesem Monat wird man bereits bei der Ankunft von farbenfrohen Bannern und Plakaten begrüsst. Was einem Queer-Menschen sofort ein Gefühl des Willkommenseins vermittelt» , sagt Eugster. Auch in Zürich findet regelmässig eine grosse Pride statt.

Das Datum der Bernpride wurde bewusst gewählt, denn im Juli 2023 findet ebenfalls in Bern die Queer-Olympiade statt. Dies komme den Organisatoren und Or g anisatorinnen g elegen, so Eugster, denn : « W ir wollen den Boost dieser Sportveranstaltung nutzen, schliesslich werden im Juli 2023 Tausende Menschen für diesen Grossevent nach Bern kommen.»

Fest steht zumindest, dass die Bernpride ein regelmässig stattfindender Event werden soll. Dabei hoffen die Veranstalter aber noch auf Unterstützung und sind auf der Suche nach Sponsoren und auch freiwilligen Helferinnen und Helfern. «Für LGBTIQ-Marketing gab es bisher kein Budget», bedauert Eugster .

