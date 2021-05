130 Franken - In Bern und Zug sind die Kita-Plätze am teuersten

So zahlen Eltern in Wetzikon fünfmal mehr für die Kinderbetreuung als in Wollerau.

In der Schweiz arbeiten über 95 Prozent der Väter und über vier von fünf Müttern. In den vergangenen Jahren nahm vor allem der Anteil von berufstätigen Frauen mit jungen Kindern zu. Um Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen, nutzen knapp 40 Prozent der Haushalte mit Kindern unter zwölf Jahren eine institutionelle Kinderbetreuung wie die Kita.

Wetziker Eltern zahlen fünfmal mehr als Wollerauer

So zahlt der Modellhaushalt mit zwei Kindern und zwei Betreuungstagen pro Woche in der Zürcher Gemeinde Wetzikon pro Jahr 24’200 Franken für die Kinderbetreuung. Das ist mehr als das Fünffache im Vergleich zu den 4700 Franken, die Eltern für die Kita in Wollerau (SZ) oder Mendrisio (TI) bezahlen.

Die höchsten Kosten kommen auf die berufstätigen Eltern in den meisten Zentralschweizer Kantonen sowie in Basel-Land, Zürich und Solothurn zu. Am günstigsten ist die Kinderbetreuung in Genf und Neuenburg, wie der Vergleich von 194 Schweizer Gemeinden zeigt.