«Die Stadt Bern unterstützt die Studie und begrüsst, dass die letzten Vorbereitungen nun starten können», heisst es in der Medienmitteilung des Berner Gemeinderats.

Forschende der Universität Bern und Luzern wollen die gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen eines strikt regulierten, nicht-gewinnorientierten Verkaufs von Cannabis in Apotheken untersuchen.

Das Cannabis-Pilotprojekt der Universität Bern wurde vom Bundesamt für Gesundheit BAG und der Kantonalen Ethikkommissionen Bern gutgeheissen. Damit wird der Weg für den in der Studie strikt regulierten, nicht-gewinnorientierten Verkauf von Cannabis in ausgewählten Apotheken geebnet, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Bern.