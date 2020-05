Kontrovers

In Bern wird es in naher Zukunft autofreie Strassen geben

Der Gemeinderat will, dass gewisse Quartierstrassen an Sonntagen für Autos gesperrt werden. Mit den zusätzlichen Freiflächen sollen die Distanzregeln besser umgesetzt werden können. Die SVP reagiert erbost.

Mit den Lockerungen der Corona-Massnahmen kommt auch das öffentliche Leben zurück in die Stadt Bern. Der Gemeinderat rechnet damit, dass sich die Leute vermehrt draussen aufhalten werden. Zudem werden viele Menschen ihre Ferien in der näheren Umgebung verbringen. «Darum braucht es mehr Freiflächen in der Stadt», sagt Gemeinderätin Ursula Wyss. An welchen Orten sich die Menschen aufhalten werden, sei schwierig vorauszusagen: «Tatsache ist aber, dass sich die Menschen besser verteilen und die Abstände einhalten können, wenn sie mehr Fläche im öffentlichen Raum zur Verfügung haben.»

Deswegen will der Gemeinderat nun zusätzliche Freiflächen schaffen: Unter anderem sollen an Sonntagen gewisse Strassen für den motorisierten Verkehr temporär gesperrt werden. So sollen Fussgänger und Velofahrer mehr Platz in der Innenstadt erhalten. Noch seien die Strassen nicht definiert. «Wir denken dabei vor allem an Quartierstrassen, nicht an Hauptverkehrsachsen», sagt Wyss. Die autofreien Strassen sollen in naher Zukunft realisiert werden.