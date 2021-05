«Weitere Peinlichkeit» für den Premier : In Boris Johnsons Dienstwohnung löst sich die luxuriöse Goldtapete von der Wand

Die opulente Inneneinrichtung beschert dem britischen Premierminister keine Freude: Neben ganz praktischen Problemen beschäftigen ihn mehrere Ermittlungen zur Frage, wer die teure Renovation seiner Dienstwohnung in der Downing Street finanziert hat.

Eine Rolle soll umgerechnet über 1000 Franken kosten, doch die goldene Tapete hält nicht: In Zusammenhang mit der teuren Renovierung seiner Dienstwohnung dürfte dies allerdings die geringste Sorge des britische Premiers Boris Johnson sein.

Boris Johnson hat es nicht leicht. Selbst in den eigenen vier Wänden hängt der Segen schief – oder zumindest das Innendekor, wie die «Daily Mail» jetzt zu berichten weiss. Demnach soll die goldene Tapete in Johnsons Dienstwohnung in der Downing Street sich ständig von der Wand lösen.