Rekord : In Brasilien ist eine halbe Million Menschen am Coronavirus gestorben

Brasilien wird von der Corona-Pandemie besonders stark in Mitleidenschaft gezogen. Es sind dort mittlerweile mehr Menschen am Virus verstorben als Zürich Einwohner hat.

In Brasilien hat die Zahl der Corona-Toten eine neue symbolische Schwelle überschritten: Seit Beginn der Pandemie sind nach Angaben der Regierung eine halbe Million Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Gesundheitsminister Marcelo Queiroga schrieb am Samstag im Onlinedienst Twitter: «500.000 Menschen sind wegen der Pandemie gestorben, die unser Brasilien und die Welt betrifft.»

2000 Todesfälle pro Tag

Brasilien gehört zu den am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern der Welt. Nur in den USA gibt es noch mehr Todesfälle. 303’550 der Todesfälle in Brasilien, also mehr als 60 Prozent, wurden in diesem Jahr verzeichnet. Das grösste Land Lateinamerikas war zu Jahresbeginn von einer heftigen zweiten Infektionswelle erschüttert worden, zwischenzeitlich wurden täglich mehr als 4000 Tote verzeichnet.