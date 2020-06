«In Brasilien kämpfen wegen Corona viele ums Überleben»

Brasilien

Polarisiertes Land

In den brasilianischen Behörden herrschte seit dem Ausbruch der Pandemie Uneinigkeit darüber, welche Massnahmen getroffen werden müssen. So verhängten zwar in den Wochen nach dem ersten Fall mehrere Bundesstaaten wie São Paulo und Rio de Janeiro einen Lockdown. Ende März kritisierte Präsident Jair Bolsonaro aber genau das und betonte die Wichtigkeit einer intakten Wirtschaft. Ein Shutdown würde mehr Schaden verursachen als das Virus selbst.

Dieser Streit gab den Ton dafür an, was später kommen sollte, schreibt das Gesundheits- und Wissenschaftsmagazin «Elemental»: Unkoordinierte Massnahmen von Bundesstaaten und nationaler Regierung, sowie immer grössere Polarisierung. Befürworter und Gegner von Social-Distancing-Massnahmen stünden sich feindselig gegenüber. Das sei schlimm in einer Zeit, in der die Koordination zwischen den verschiedenen Ebenen des Staats essenziell sei.