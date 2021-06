Covid-19 - In Brasilien sterben Schwangere und Ungeborene an der Gamma-Mutation

Aktuell werden wöchentlich rund 40 Frauen gezählt, die an Covid sterben.

Besonders schlimm scheint die Lage in Sao Paulo zu sein.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zählen in Brasilien immer mehr Schwangere, die an den Folgen von Covid-19 sterben.

In den nächsten Tagen dürfte die Zahl der Covid-Toten in Brasilien die Halbe-Million-Grenze überschreiten.

In Brasilien wütet die aggressive Gamma-Mutation von Covid-19.

Brasilianische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind alarmiert. Sie beobachten derzeit eine steigende Anzahl schwangerer Frauen und ungeborener Kinder, die an der Gamma-Mutation sterben. Gemäss «Sky» verzeichnet das Land aktuell 42 Schwangere, die an den Folgen von Covid-19 sterben. Eine Vielzahl mehr würden intubiert auf Intensivstationen liegen. Die Kinder müssten per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden – ohne Rücksprache mit Geburtshelfern tätigen zu können.