Covid-Pandemie - In Brasilien sterben wegen Corona nun auch Kinder und Babys

Seit Beginn der Pandemie seien mehr als 850 Kinder am Virus gestorben, unter ihnen 518 Säuglinge. Die Dunkelziffer liegt laut Experten sogar noch deutlich höher. Bereits Anfang April meldete die Vereinigung der Notfallmediziner, dass in Brasilien nun die Mehrzahl der Patienten in Intensivstationen unter 40 Jahre alt sei.

Die Lage in Brasilien sei so prekär, dass Patienten ohne Betäubung und bei vollem Bewusstsein intubiert werden müssten, da es an Schmerzmitteln fehle. Allein in diesem Monat könnten bis zu 100’000 Menschen an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus sterben, schreibt der «Tages-Anzeiger». Insgesamt infizierten sich in Brasilien, einem Land mit 210 Millionen Einwohnern, fast 14 Millionen Menschen mit dem Coronavirus.