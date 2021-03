Trotz Corona : In China gibt es 253 neue Milliardäre

In der Volksrepublik China gibt es nun 922 Milliardäre. Damit hat sie mehr Superreiche, als die USA und Indien zusammen. Alleine im letzten Jahr sind in China 253 neue Milliardäre hinzugekommen.

TPG via ZUMA Press/dpa

China feierte am 28. Februar das traditionelle Laternenfest.

Zhong Shanshan ist die reichste Person in China.

Die Zahl der Superreichen nimmt in China trotz Coronapandemie zu.

Die Zahl der Superreichen in China ist trotz der Coronapandemie auch im vergangenen Jahr weiter gestiegen. In der Volksrepublik inklusive Hongkong kamen im vergangenen Jahr 253 neue Milliardäre hinzu, die Zahl kletterte damit auf 922, wie es im am Dienstag veröffentlichten jährlichen Hurun Report heisst. Damit liegt China weit vor den USA mit 696 Milliardären und Indien mit 177 Superreichen.