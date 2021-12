Silvester in der Zentralschweiz : In Clubs steigen Partys – In Skigebieten gehts auf die Schlittelpiste

Zum Jahresende noch mal richtig feiern oder doch lieber gemütlich etwas essen? In der Zentralschweiz ist beides möglich. Auch für Abenteuerlustige findet sich der passende Event. Hier findest du eine kleine Übersicht, was in der Zentralschweiz wo läuft.