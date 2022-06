«Friedensforscher» an Basler Schule: «In Daniele Gansers Erzählung ist Russland letztlich das Opfer»

1 / 4 Am Mittwoch durfte der umstrittene «Friedensforscher» Daniele Ganser seine Thesen zum Krieg in der Ukraine kundtun. Pino Covino/Tamedia AG Ein Experte kritisiert, dass ihm die Schule dieses Forum gegeben hat. Es gebe zwar vieles zum Ukraine-Krieg, das diskutabel sei, bei Verschwörungstheorien sei die Grenze aber überschritten, so Michael Butter, Professor an der Universität Tübingen. Pino Covino/Tamedia AG «Die Schulleitung war sich darüber im Klaren, dass es kontroverse Ansichten zu den Thesen von Daniele Ganser gibt», so Schulleitungsmitglied Daniel Thiel. Rudolf Steiner Schule Basel

Darum gehts

An der Basler Rudolf Steiner Schule Jakobsberg durfte der umstrittene Basler «Friedensforscher» Daniele Ganser am Mittwochvormittag vor rund 150 Schülerinnen und Schülern einen Vortrag über den Ukraine-Krieg halten. Dies im Rahmen des Unterrichts an den oberen Klassen. «Wir finden das äusserst fragwürdig», schreibt eine Person aus dem Umfeld der Schule. «Verschwörungstheorien haben nichts an einer Schule zu suchen und vor allem nicht als obligatorische Schulveranstaltung», so die Quelle, die anonym bleiben möchte.

Der Vortrag sei auf Wunsch von Schülerinnen und Schülern der zwölften Klasse zustande gekommen. Wie die Rudolf Steiner Schule Basel auf Anfrage mitteilte, hätten diese im April gefragt, ob Ganser eingeladen werden könne. «Die Schulleitung war sich darüber im Klaren, dass es kontroverse Ansichten zu den Thesen von Daniele Ganser gibt», so Schulleitungsmitglied Daniel Thiel. Für die Schülerschaft sei es darum gegangen, Grundlagen für ein eigenständiges Urteil zu bekommen. Dazu gehöre aus der Sicht der Schulleitung auch, «ganz verschiedene, teilweise auch umstrittene Standpunkte anzuhören und selber einzuordnen».

Im Unterricht könne zudem daran angeknüpft werden. Der Vortrag sei zudem Teil einer Veranstaltungsreihe zum Krieg in der Ukraine. Diese wurde am 17. März von Frithjof Benjamin Schenk, Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität Basel eröffnet. Schenk habe in seinem Vortrag die historischen Hintergründe des Krieges vermittelt. Weitere Veranstaltungen sollen noch folgen, so die Schulleitung.

Der Wortlaut des Referats über den Krieg in der Ukraine von Ganser ist der Redaktion nicht bekannt. Zurzeit ist er aber mit einem Vortrag zum Thema auf Tournee und er legte seine Sicht der Dinge auch auf den sozialen Medien schon ausführlich dar. Der Historiker verurteilt den russischen Angriffskrieg zwar, aber mit seiner Version der Hintergründe des Krieges legitimiert er diesen auch.

Ganser ist wegen Nato- und USA-kritischen Äusserungen auch ein gern gesehener Gast in russischen Staatsmedien, wo er darlegte, dass beim Ukraine-Krieg die rote Linie Moskaus überschritten worden sei. «In seiner Erzählung ist Russland letztlich das Opfer», sagt Michael Butter, Professor für Amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. «Über die russischen Kriegsverbrechen verliert Ganser hingegen kein Wort.»

Butter hat sich intensiv mit Gansers Schaffen auseinandergesetzt. Dass er an einer Steinerschule eingeladen wurde, sei für ihn «nicht so überraschend». Dort seien «Alternativerzählungen» schon während der Corona-Pandemie stärker präsent gewesen, als an öffentlichen Schulen.

«Ich hoffe, dass Ganser widersprochen wurde von der Schüler- und Lehrerschaft», sagt Butter. Es gebe zwar vieles zum Ukraine-Krieg, das diskutabel sei, bei Verschwörungstheorien sei die Grenze aber überschritten. Dazu zählt Butter auch Gansers «Maidan-Theorie» über den Sturz der damals russlandfreundlichen ukrainischen Regierung im Jahr 2014. Sie trat damals nach landesweiten Protesten zurück und wurde in demokratischen Wahlen ersetzt.