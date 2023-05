Spy-Cam im Hotel: So schützt du dich vor versteckten Kameras

Reist du demnächst nach Südkorea oder steht das Land auf deiner Bucket-Liste? Dann Augen auf in öffentlichen Toiletten oder im Hotelzimmer. Dort könnten sich versteckte Kameras, sogenannte Spy-Cams, verbergen. Diese Problematik ist keineswegs neu – das Land kämpft schon seit Jahren dagegen an .

… checke ich zuerst die Lage ab und schaue mir Spiegel, Rauchmelder etc. genau an.

… checke ich zuerst die Lage ab und schaue mir Spiegel, Rauchmelder etc. genau an.

Dass das Thema nach wie vor aktuell ist , zeigt ein virales Video mit 7,7 Millionen Aufrufen. Dort adressiert die Tiktokerin Jazmyn Jenningss das Problem und ruft dazu auf, beim Reisen in Südkorea besonders aufmerksam zu sein. Um den Mini-Kameras möglichst kein Versteck zu bieten, stopfen Südkoreanerinnen jeden Spalt von öffentlichen Toilettenkabinen mit nassem WC-Papier aus.

Doch auch in Airbnbs und Hotelzimmern besteht die Möglichkeit, dass Touristinnen und Touristen solchen Spy-Cams ausgesetzt sind. Oftmals landen die illegal aufgenommenen Videos auf Livestream- oder Pornowebseiten. Da die Kameras vielfach winzig und an den unmöglichsten Orten, wie beispielsweise in Rauchmeldern, versteckt sind, rät die Tiktokerin dazu, sich online einen Detektor zu bestellen, um diese aufzuspüren.