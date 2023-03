Auf deiner Trinkflasche sind mehr Bakterien als auf dem Toilettensitz

Dreckiger als Hundenapf und PC-Maus

Überprüft wurden vier beliebte Modelle von Wasserflaschen auf KBE, also koloniebildende Einheiten. Diese Einheit wird verwendet, um die Konzentration von Bakterien in einer Probe zu schätzen. So enthielten die Wasserflaschen im Schnitt 20,8 Millionen KBE, einige sogar bis zu 30 Millionen. In der Studie wurden auch weitere Haushaltsgegenstände geprüft.