In Rorschach SG kam es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung.

«Es war einfach heftig. Ich stehe jetzt noch unter Schock», erzählt der Leser-Reporter. Am Samstagabend war er unweit des Münzhofs in Rorschach SG draussen eine Zigarette rauchen. Plötzlich habe er Schreie gehört. «Man hörte die Schreie gut, sie waren wirklich laut», schildert der 50-Jährige.

Er habe dann schauen wollen, was da los war, und lief Richtung Münzhof. «Ich dachte, hier wird jemand erstochen. So schlimm waren die Schreie.» Er habe dann gesehen, wie ein junger Mann in eine Bar flüchtete und von einem Mann verfolgt wurde. «Komm heraus, ich stech dich nieder», habe der Verfolger dem Mann nachgerufen.

Grosse Angst

Er habe auf den Mann eingeredet und gesagt, er solle sich doch beruhigen. «Er war extrem aggressiv und hat mich wiederholt übelst beleidigt», so der Leser-Reporter. Er habe den Angreifer gepackt und habe ihn in Schach halten wollten, da habe er plötzlich nach hinten gegriffen und ein Messer gezückt. «In dem Moment dachte ich, ich müsse sterben.»

Als Held sieht sich der Leser-Reporter nicht. «Was ich gemacht habe, war schon auch leichtsinnig», räumt er ein. Aber er sei eben nicht der Typ, der bei so etwas nur zuschauen könne. Aber es wirke bis heute nach, und er habe auch immer wieder Flashbacks und könne schlecht schlafen. Was er vor allem traurig finde, sei, dass sonst niemand geholfen habe. Es seien zahlreiche Personen vor Ort gewesen, kräftiger als er, und hätten nichts gemacht. «Man muss doch gegenseitig auf sich achten.»

Polizei ermittelt

Die Kantonspolizei St. Gallen hat Kenntnis vom Fall. Wie es am Montag in einer Mitteilung heisst, kam es am Samstagabend kurz nach 18.20 Uhr zu einem Streit unter Männern am Marktplatz. Personen meldeten dies der kantonalen Notrufzentrale. Auch von einem Messer ist die Rede.