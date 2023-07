Gebühren-Vergleich: Das sind die günstigsten Neobanken

Wer mit der falschen Karte zahlt, muss hohe Gebühren berappen. Ein Vergleich der gängigsten Neobanken zeigt, wo du am wenigsten draufzahlst.

Gebührenvergleich : In den Ferien lohnen sich Neobanken am meisten – das sind die günstigsten

Neobanken: Darum gehts Neobanken sind die günstigste Bezahlmöglichkeit im Ausland.

Doch auch bei diesen gibt es grosse Unterschiede bei den Gebühren.

Bei manchen zahlst du fast sechsmal mehr als bei der günstigsten Neobank.

Die Sommerferien haben in vielen Kantonen schon begonnen. Wegen der Inflation sind Ferien etwa in Italien so teuer wie noch nie. Zusätzliche Kosten, die sich vermeiden liessen, sind deshalb umso ärgerlicher. Viele Gebühren zahlst du schnell mit der falschen Karte.

Neobanken seien die günstigste Möglichkeit, um in den Ferien im Ausland zu bezahlen, sagt Benjamin Manz, Gründer und Geschäftsführer der Vergleichsplattform moneyland.ch, zu 20 Minuten. Er empfiehlt dennoch auch die Kreditkarte, weil Neobanken nicht überall akzeptiert seien, etwa bei Hotelreservationen oder dem Autoverleiher.

Gebührenvergleich der Neobanken

Moneyland verglich die besten Schweizer Neobanken für Einkäufe und Bargeldbezüge in der Schweiz und im Ausland. Der Vergleichsdienst erstellte zwei Profile und berücksichtigte alle anfallenden Kosten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Beim ersten Profil kauft eine Person mit der Karte der Neobank für 10’000 Franken in der Schweiz und für je umgerechnet 2000 Franken in Euro, US-Dollar und Thailändischen Baht im Ausland ein. Zudem bezieht die Person einmal an einem Schweizer Bancomaten und insgesamt sechsmal an ausländischen Bancomaten Bargeld.

Am günstigsten ist die Schweizer Smartphone-Bank Neon mit der Variante Neon Free sowie das ausländische Angebot Revolut Standard mit je 57 Franken. Am teuersten sind Zak Plus mit 318 Franken und CSX Black Debit Mastercard mit 264 Franken (siehe Tabelle).

Beim zweiten Profil nutzt die Person ihre Karte wie im ersten Profil, möchte aber auch ihren Lohn auf das Konto erhalten und Rechnungen via Konto bezahlen. Durchschnittlich 5000 Franken sind auf dem Konto, die Person erhält pro Jahr 20 Zahlungseingänge und führt 50 Überweisungen aus. Ausserdem lässt sie mit einem Dauerauftrag jeden Monat die Miete überweisen. Berücksichtigt sind auch allfällige Zinsen.

Nur bei inländischen Neobanken ist die Eröffnung eines Bankkontos mit einer Schweizer Kontonummer möglich. Ausländische Anbieter wie Revolut und Wise sind deshalb nicht aufgeführt.

Am günstigsten ist Yuh mit Kosten (mit Berücksichtigung der Zinsen) von 51 Franken im Jahr, dicht gefolgt von Neon mit 57 Franken. Am teuersten sind die Angebote Zak Plus mit 281 Franken und CSX Black Debit Mastercard der Credit Suisse mit 264 Franken (siehe Tabelle).

Auch bei der Transparenz gibt es laut moneyland.ch Unterschiede: Hier schneidet Revolut besonders schlecht ab. So werden die Schweizer Konditionen bei Revolut nicht transparent kommuniziert und konnten teilweise nur via App erhoben werden.

Zusätzliche Leistungen mit Premium-Modell Einige Neobanken bieten zusätzlich zu ihren Angeboten ohne Grundgebühren auch Premium-Modelle mit Jahresgebühren an, die ebenfalls im Vergleich berücksichtigt werden. Zu den Vorteilen von Premium-Modellen gehören etwa vergünstigte Bargeldbezüge und weitere Leistungen. Bei Neon können sich Kundinnen und Kunden beispielsweise gegen eine jährliche Grundgebühr von 60 Franken für ein nachhaltiges Konto entscheiden, mit dem Bäume gepflanzt werden.