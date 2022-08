Superstar im Boxen : «In den Hals gestochen» – Tyson Fury trauert um ermordeten Cousin

Der Cousin des Box-Champion Tyson Fury ist am Wochenende vor einer Bar in der Nähe von Manchester erstochen worden. Auf Instagram fordert der 34-Jährige nun ein hartes Vorgehen gegen Messergewalt.

Auf Instagram schrieb Fury: «Mein Cousin wurde letzte Nacht ermordet, in den Hals gestochen».

Dieser wurde vor einer Bar in der Nähe von Manchester erstochen.

Der britische Schwergewichtsboxer Tyson Fury (34) hat in einem sehr persönlichen Instagram-Post vom gewaltsamen Tod seines Cousins Rico Burton (31) berichtet und härtere Gesetze gegen Messergewalt gefordert. Neben einem Bild mit dem Slogan «Stop Knife Crime» (Stoppt Messergewalt) schrieb er am Sonntag: «Mein Cousin wurde letzte Nacht ermordet, in den Hals gestochen».