Zahlen des Bundesamts für Statistik : In den leeren Wohnungen der Schweiz könnten alle Stadtberner leben

Erstmals seit zwölf Jahren ist in der Schweiz die Zahl der Leerwohnungen rückläufig. Allerdings würden laut Hauseigentümerverband noch immer alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bern in den leerstehenden 71’365 Wohneinheiten Platz finden.

Weitaus der am meisten angebotene Wohnraum findet sich in Mietobjekten.

Am Stichtag vom 1. Juni 2021 waren laut dem Hauseigentümerverband HEV schweizweit 71‘365 leere Wohnungen ausgeschrieben. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 7467 Leerwohnungen, welcher hauptsächlich in den Kantonen Aargau, Bern und Zürich stattfand. «Somit befinden wir uns um etwas weniger als 1000 Wohnungen unter dem Leerstandsniveau von 2018 mit 72'294 Wohnungen» heisst es in einem Communiqué vom Dienstag. Besonders hohe Leerstände fänden sich in den Kantonen Solothurn, Tessin, Appenzell Innerrhoden und dem Jura.