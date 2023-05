Schweiz: In den letzten Tagen zeigt sich der April noch einmal von seiner hässlichen Seite

1 / 5 Am Sonntagabend kann es vereinzelt zu starken Gewittern kommen. Screenshot SRF Bereits am Samstagabend könnte es die Ostschweiz treffen. Screenshot SRF In der Nacht auf Montag gibt es dann vor allem im Süden und in der Südostschweiz Gewitterzellen. Screenshot SRF

Darum gehts Das Wetter im April will einfach nicht besser werden.

Nachdem bereits am Freitagabend ein heftiges Gewitter über die Schweiz zog, könnte es am Wochenende so weitergehen.

Am Montag, 1. Mai, Tag der Arbeit, sieht es auch nach vielen Regenschauern aus.

Bereits am Freitagabend kam es in der Schweiz zu grossflächigem Regen- und Hagelschauer. Der Niederschlag setzte sich in der Nacht auf den Samstag fort. Am Freitagabend hat es die Ostschweiz am stärksten getroffen. Wie MeteoNews schreibt, gab es auf dem Säntis (70 mm) sowie in der Region Toggenburg (Sax, Starkenbach, Ebnat-Kappel rund 60 mm) am meisten Niederschlag.

Am Samstag sieht es dann wieder vereinzelt besser aus. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad auf der Alpennordseite und zwischen 19 und 21 Grad auf der Alpensüdseite. Wie MeteoNews weiter schreibt, sind aber auch am Samstagnachmittag vereinzelt Platzregen und Quellwolken möglich. Wie die Niederschlagsprognose von SRF Meteo zeigt, kann es am Samstagabend vor allem in der Ostschweiz zu heftigen Regengüssen kommen. In der restlichen Schweiz bleibt es weitestgehend trocken.

Im Verlauf des Sonntags ist es zunächst noch oft bewölkt. Im Laufe des Nachmittages gibt es zwar zunehmend sonnige Phasen, allerdings sind aus Quellwolken auch einzelne Schauer möglich, wie SRF Meteo schreibt. Es ist mild mit Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad. In der Nacht auf Montag zeigt die Prognose dann aber richtig viel Schauer, fast flächendeckend über der ganzen Schweiz. SRF Meteo schreibt: «Am Montag ist es meist trüb und nass. Im Nordosten gibt es am Vormittag wahrscheinlich noch längere trockene Phasen. Am Nachmittag sind Gewitter möglich. Es ist kühler bei Werten um 15 Grad, im Wallis gibt es 18 Grad.»