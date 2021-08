Dani Büchi rechnet mit der alten Führung des FC Basel ab

Zuletzt sorgte Cabral für irre Shows in der Super League. blue

Darum gehts Der FC Basel ist gut in die Saison gestartet.

In einem grossen Interview spricht Dani Büchi, Degen-Vertrauter und Delegierter des Holding-Verwaltungsrats, Klartext.

Er kritisiert die alte FCB-Führung scharf.

Weiter erklärt er, weshalb bereits 20 Mitarbeiter den Verein verlassen mussten.

Wie angekündigt hat David Degen einen Teil seiner Aktien der FC Basel Holding AG an Dritte veräussert. Dies ist am Donnerstag bekannt geworden. Mit 40 Prozent bleibt er dennoch der grösste Aktionär (wie die Besitzerverhältnisse genau aussehen, siehst du hier). Einen Tag später sorgt der FC Basel erneut für Schlagzeilen. In einem grossen Interview mit der «Basler Zeitung» spricht Dani Büchi, Degen-Vertrauter und Delegierter des Holding-Verwaltungsrats, über die alte FCB-Führung. Und er rechnet knallhart ab.

«Fakt ist, dass in den letzten vier Jahren 77 Millionen Franken an Eigenkapital, Rückstellungen und Reserven aufgebraucht wurden. Das Geld ist weg. Wie auch immer. Und es gab wohlgemerkt nur im 2020 eine Pandemie. Wir haben dieses Jahr ein Eigenkapital von knapp 14 Millionen», so der 44-Jährige beispielsweise. Und: «Damit ist der FCB zwar noch immer der kapitalstärkste Club der Schweiz. Aber das heisst auch: Wir können maximal in dieser Höhe einen Verlust realisieren, ohne uns zu überschulden. Bei der Übernahme des Clubs betrug der für 2021 prognostizierte Verlust 28 Millionen Franken.»

Dani Büchi (l.) schlägt in einem Interview Alarm. Marc Schumacher/freshfocus

«Wir müssen 20’000 Saisonkarten verkaufen»

Deshalb sei es auch so wichtig, Einnahmen zu generieren. Büchi erklärt: «Wir brauchen Transfererträge, um dieses Jahr zu überstehen. Die Rechnung des FCB kann aufgehen, wenn man jedes Jahr internationale Einnahmen in der Höhe von mindestens 5 bis 10 Millionen sowie Transfererträge von 15 bis 20 Millionen hat.» Aber allein Erlöse aus Transfers genügen nicht. «Wir müssen 20’000 Saisonkarten verkaufen und die Gruppenphase der Conference League erreichen. Das sind keine frommen Wünsche, sondern existenzielle Ziele», schlägt der Delegierte des Holding-Verwaltungsrats Alarm. Aktuell stehen die Basler bei 15’0000 verkauften Saisonkarten.

Weiter erzählt Büchi im Interview, dass der FC Basel in den letzten Jahren ein Selbstbedienungsladen gewesen sei. «Die Mitarbeitenden mussten die Kapseln für ihren Kaffee selber kaufen. Das geht doch nicht und ist auch eine Frage des Stils.» Den Verein räumt die neue Führung auf. 20 Mitarbeiter sind bereits weg. Einige hätten von sich aus eine Veränderung angestrebt, so Büchi. «Anderen haben wir die Kündigung ausgesprochen und ihnen erklärt, dass sie die Monate bis zu ihrem letzten Arbeitstag nutzen können, um zu beweisen, dass sie für den FCB ein Mehrwert sind. Einige von ihnen haben diese Aufgabe angenommen und einen neuen Vertrag erhalten zu tieferen Konditionen.»

«Jetzt hinterfragen wir alles»

Diese Massnahmen erklärt der 44-Jährige mit einer klaren Linie, die es brauche. «Wir haben den Club in einem schlechten organisatorischen Zustand vorgefunden. Der FCB war nicht so geführt, wie man heute ein Unternehmen führt. Die Mitarbeitenden haben ihr Potenzial nicht abgerufen und waren verunsichert. Natürlich war das auch den Unruhen um den Club geschuldet. Jetzt hinterfragen wir alles. Wir können keine Leute gebrauchen, die Dienst nach Vorschrift liefern. Die werden nicht mehr lange beim FCB sein», so Büchi.