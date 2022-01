Ein Meter Neuschnee – In den nächsten Tagen sind Orkanböen von bis zu 160 km/h möglich

Nachdem der Sturm Nadia übers Wochenende schwere Schäden im Nordosten Deutschlands angerichtet hat, macht sich am Montag in der Schweiz das nächste Tiefdruckgebiet bemerkbar. Im Norden des Landes sorgt das Tief Odette bereits zum Wochenbeginn für sturmartige Windgeschwindigkeiten von 50 bis 70 Kilometern pro Stunde, in den Bergen können teils massiv stärkere Orkanböen auftreten, wie Roger Perret von Meteonews sagt.

Ein Meter Neuschnee

Stellenweise erwartet der Meteorologe bis zu einem Meter Neuschnee , und auch in tiefergelegenen Orten wie dem Sarganserland, das knapp 500 Meter über dem Meeresspiegel liegt, dürften Flocken fallen. Zum Iglu-Bau oder für eine Schlittelpiste wird die Schneemenge in den meisten Teilen des Flachlands wahrscheinlich nicht reichen, doch Probleme im Strassen- und Schienenverkehr könnten möglich sein.

Bereits am Mittwoch wird sich der Schneefall im Flachland wohl bis zu einer Höhe von 1200 Metern zu Regen wandeln, am Donnerstag könnten die Temperaturen im Flachland bereits wieder zehn Grad Celsius erreichen.

Der viele Neuschnee in den Bergen dürfte die Herzen vieler Wintersportler und -sportlerinnen höherschlagen lassen. Doch es ist Vorsicht geboten: Die teils grossen Mengen Neuschnee in Kombination mit starken Winden in den Bergen wird die Lawinengefahr voraussichtlich ansteigen lassen. «Bis Mittwoch wird die Gefahrenstufe wohl von Stufe zwei auf Stufe vier ansteigen, vor allem in den Vor- und Zentralalpen», so Roger Perret von Meteonews.