Alain Berset : «In den nächsten Tagen wird mit dem Impfen begonnen»

Gesundheitsminister Alain Berset hat sich zur Zulassung des Impfstoffes von Biontech/Pfizer geäussert. Er betont aber, dass der Weg aus der Pandemie noch lange ist.

«Erste Priorität haben besonders gefährdete Personen»: Bundesrat Berset kündigt den Covid-Impfstoff für die Schweiz an.

Gesundheitsminister Alain Berset hat erfreut auf die Zulassung des ersten Impfstoffs gegen das Coronavirus in der Schweiz reagiert. «Das ist eine sehr gute Nachricht», sagte der Bundesrat in einem am Samstag veröffentlichten Video im Kurznachrichtendienst Twitter.