Chur - In den Rhein gestürzt – hier wird ein E-Biker von der Rega  geborgen 

Ein Mann ist mit seinem E-Bike am Samstag in den Rhein gestürzt.

Ein 51-jähriger E-Biker fuhr am linken Ufer des Rheins entlang auf einem schmalen Single Trail in Richtung Untervaz. Bei der Örtlichkeit Scalaripp, die zur Gemeinde Chur gehört, verhedderte er sich mit der Lenkstange in einer Führungskette, die als Haltevorrichtung für Wanderer dient, wie die Stadtpolizei Chur mitteilt.



Daraufhin verlor er die Kontrolle und stürzte mitsamt seinem Gefährt rund 20 Meter über die steile Felsplatte hinunter in den Rhein. Nachdem er circa 100 Meter im Rhein mitgerissen wurde, konnte er sich auf einen Felsvorsprung retten. Ein sich in der Nähe befindender Fischer habe dies beobachtet und umgehend die Polizei und Rettungskräfte informiert.