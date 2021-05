Tierquälerei auf Naturafarm-Hof? - «In den Ställen fanden wir mehrere tote, kranke und verletzte Hühner»

«Die Zustände sind schlimm»: Seit heute morgen protestieren rund 50 Aktivisten auf einer Basler Hühnerfarm gegen dort anscheinend herrschende Missstände in der Tierhaltung.

Am Morgen sind die Aktivisten in die Ställe eingedrungen.

Sie wollen auf angeblich vorherrschende Missstände in der Tierhaltung aufmerksam machen.

«Es herrscht eine riesige Verbrauchertäuschung», sagt Mila*, eine von rund 50 Aktivisten und Aktivistinnen, die seit Samstagmorgen um 6 Uhr vor einer Hühnerfarm in Eptingen BL demonstrieren. Die Tierschützer versuchen die Ställe des Basler Grossbetriebes zu besetzen um damit auf die Missstände in der Tierhaltung aufmerksam machen, die gemäss ihnen in dem Betrieb vorherrschen.