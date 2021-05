Privilegien : In den USA fällt für Geimpfte die Maskenpflicht

Schon fast die Hälfte aller US-Bürger ist vollständig geimpft. Diese Personen dürfen ihre Masken ablegen und wieder ins Restaurant.

Vollständig gegen Corona geimpfte Menschen müssen in den USA einer Empfehlung der Gesundheitsbehörde CDC zufolge in vielen Innenräumen keine Masken mehr tragen. Sie müssen sich auch nicht mehr an die Abstandsregelungen halten, erklärte Center of Disease Control-Chefin Rochelle Walensky am Donnerstag. «Wir haben uns alle nach diesem Moment gesehnt, in dem wir wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren können», sagte Walensky bei einer Pressekonferenz. Die Ankündigung dürfte zum Beispiel auch die Rückkehr in Büros erleichtern. In dicht gedrängten Situationen wie in Flugzeugen, Bussen oder Krankenhäusern, besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer Maske.