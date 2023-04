USA: Zug in Maine mit potentiell gefährlicher Fracht entgleist

Ein mit potenziell gefährlichen Stoffen beladener Zug ist am Samstag in einem Dorf im US-Bundesstaat Maine entgleist und in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr- und Rettungsabteilung von Rockwood entgleiste der Zug nördlich von Rockwood, einem Dorf in Somerset County, das an den Moosehead Lake grenzt. Dabei handelt es sich um das grösste Süsswasserreservoir des Bundesstaates.