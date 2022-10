Stromsparmassnahmen: In den Zürcher Trams wird es zwei Grad kälter

Im Tram wird es kälter: Um Strom zu sparen, werden die Heiztemperaturen in den Fahrgasträumen um zwei Grad reduziert.

Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) sparen Strom. Wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst, wird die Heiztemperatur in den Fahrgasträumen der Trams und Busse ab sofort um bis zu zwei Grad gesenkt . Die entsprechenden Anpassungen werden Anfang November abgeschlossen sein.

VBZ-Logos bleiben unbeleuchtet

Hinzu kommen weitere Massnahmen: In den Bürogebäuden wird die Heiztemperatur seit Mitte Oktober auf maximal 19 Grad begrenzt. Zudem bleiben VBZ-Logos an Gebäuden fortan unbeleuchtet, so die Mitteilung weiter. Mit diesen Massnahmen folgen die VBZ einerseits den Beschlüssen des Zürcher Stadtrats und andererseits den Empfehlungen der vom Bundesamt für Verkehr (BAV) eingesetzten Systemführerinnen für den öffentlichen Verkehr, SBB und Postauto AG.