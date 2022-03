Verspätungen bei Luzerner Bussen - «In der Abendspitze hat die Überlastung der Strassen stark zugenommen»

Umfragen auch in Zug und Schwyz

Auch die Zugerland Verkehrsbetriebe AG (ZVB) haben Umfragen durchgeführt. Die ZVB wird mit 81 von 100 Punkten bewertet (2015: 79). Das ZVB-Angebot wird auch weiterempfohlen: Die Fahrgäste gaben hier 87 Punkte (2015: 84 Punkte). «Ein Grossteil der Kundinnen und Kunden wünscht sich grundsätzlich einen Ausbau des ÖV-Angebots: Dichterer Takt, mehr Fahrten am Abend und am Wochenende sowie im Nachtnetz», so die ZVB. Bezüglich Pünktlichkeit gabs auch dort Abzug: «Der tiefe Wert von 73 widerspiegelt die Schwierigkeit, mit der die ZVB in den Stosszeiten konfrontiert ist», so die ZVB.