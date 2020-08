Mindestabstand nicht nötig

Eine einheitliche Regel zum freien Mittelsitz in der Dreierreihe gibt es in der Flugbranche nicht. Die Lufthansa, der Mutterkonzern der Swiss, weist auf ihrer Website darauf hin, dass die Frischluftversorgung in Kombination mit einer Maske genug Schutz biete. Ein Mindestabstand zum Sitznachbarn müsse darum nicht zwingend eingehalten werden. Will ein Passagier wegen Corona mehr Platz, muss er dafür bezahlen. So wirbt die Lufthansa-Tochter Eurowings online mit dem Kauf des Mittelsitzes. Diesen kann man ab 18 Euro erwerben, heisst es auf der Website.