In elf Kantonen steigen die Infektionszahlen wieder an. Antoine Flahault von der Universität Genf findet für die aktuelle Situation klare Worte. Von einer dritten Welle könne man gar nicht reden, weil «die Deutschschweizer Kantone und das Tessin die zweite Welle noch gar nicht unter Kontrolle gebracht haben», sagt der Epidemiologe im Interview mit dem « Tages-Anzeiger ». Anders die Kantone in der Romandie. «Sie nähern sich langsam der Sicherheitslinie.»

Im November noch sei man daran gewesen, die Infektionskurve zu brechen. «Aber dann hat die Abwärtsbewegung gestoppt, und besonders in der Deutschschweiz ist die Lage wieder besorgniserregend.» Unter anderem schaffe es auch der Kanton Zürich nicht, die Reproduktionszahl R unter 1 zu senken. Dies wäre jedoch für einen markanten Rückgang der Fallzahlen notwendig, so Flahault. «Einzig das Wallis, Genf und die Waadt haben es geschafft, wieder annähernd in die Sicherheitszone zurückzukehren.» Doch: «Die meisten Kantone sind in der schlimmsten Situation.» Sie würden auf dem Höhepunkt der zweiten Welle verharren. Die Situation könne jederzeit schnell ausser Kontrolle geraten.