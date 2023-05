Horrorfahrt mit Flixbus: «In der einen Hand hielt er das Handy, mit der anderen steuerte er den Bus»

Den Start ins verlängerte Auffahrtswochenende hat sich eine St. Gallerin (26) anders vorgestellt. Sie reiste am Donnerstag mit dem Flixbus nach München: «Der Bus kam über eine Stunde zu spät in St. Gallen an. Beim Einsteigen war der Fahrer sehr unfreundlich und aggressiv.» Doch dabei sei es nicht geblieben: «Während der Fahrt war der Chauffeur die ganze Zeit am Handy.» Das zeigen auch Bilder, die 20 Minuten vorliegen.