Und auch wenn er am Sturz selbst keine Schuld trägt, so trug Lüthi seinen Teil dazu bei – mit der schwächsten Qualifikationszeit seit langer Zeit. Von Position 26 aus gestartet, bog Lüthi Lenkrad and Lenkrad mit weniger routinierten Fahrern in die erste Kurve des Motorlands Aragon. Der junge und Malaysier Kasma überschoss prompt allzu ungestüm und räumte den chancenlosen Lüthi ab.