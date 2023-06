Rheinfelden AG: In der grossen Pause entdecken die Schüler plötzlich ein Bienenvolk 

«Es hat richtig Eindruck gemacht, so viele Tiere zu sehen», sagt ein Leser. Unzählige Bienen haben nämlich einen Baum besetzt und davon fast die Hälfte seines Stamms in Beschlag genommen. Ereignet hat sich die Szene nicht etwa in einem Wald, sondern mitten auf einem Schulgelände, wie der 32-Jährige erzählt. Er arbeitet als Hauswart beim Schulhaus Robersten in Rheinfelden AG. «In der grossen Pause sind die Kinder plötzlich zu mir gekommen und haben mir das Nest gezeigt.» Er habe dann sofort einen Imker angerufen und mit diesem das Bienennest entfernt und an einen geeigneteren Platz gebracht. Das Ganze habe gut eine Dreiviertelstunde gedauert. «Zuerst haben wir die Königin in eine Kiste getan, dann mussten wir warten, bis das ganze Volk hinterherkommt», so der Leser.