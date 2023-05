FC Basel: David Degen spricht nach Conference-League-Aus

Dieses Tor in der 129. Minute lässt den Finaltraum des FC Basel platzen. SRF

Darum gehts Der FC Basel verpasst den Final der Conference League.

Nun droht der FCB den europäischen Wettbewerb in der kommenden Saison komplett zu verpassen.

Nach dem Aus gegen die Fiorentina stellt sich David Degen den Fragen der Journalisten.

David Degen, Finaltraum in der 129. Minute geplatzt. Was geht gerade in Ihnen vor?

Mittlerweile bin ich etwas gefasster. So auszuscheiden, ist bitter. Trotzdem bin ich enorm stolz auf die Mannschaft, dass sie es so weit geschafft hat. Ich habe ein Spiel erlebt, das alle mitgebracht hat. Es war eine wahnsinnige Stimmung im Joggeli. Ich glaube, wir haben für die Schweiz einen guten Job gemacht.

Wie war die Stimmung in der Kabine?

Es ist mucksmäuschenstill, eine Leere ist da. Jeder Spieler ist natürlich enorm enttäuscht.

Was hat gegen die Fiorentina gefehlt?

Das ist schwierig zu sagen. Am Ende hat vielleicht das entscheidende Quäntchen Glück gefehlt. So wie ich Marwin Hitz kenne, wäre es im Penaltyschiessen richtig heiss geworden. Aber nun ist es halt so. Auf diesem europäischen Niveau reicht es, wenn du ein oder zwei Sekunden nicht aufpasst.

Das dritte Tor in der Verlängerung hat sich aber auch etwas abgezeichnet?

Das sehe ich auch so. Die ersten 15 Minuten in der zweiten Halbzeit waren richtig gut. Dort machen wir auch das Tor. Danach haben wir leider einen Gang zurückgeschaltet. Man muss aber auch sehen, Fiorentina ist ein Serie-A-Club. Ich will gar nicht wissen, was die für ein Budget haben und was die für Gehälter zahlen. Das ist nicht irgendein Club.

Sie haben während des Spiels auf der Tribüne sehr unruhig gewirkt. Waren Sie so nervös wie noch nie als FCB-Präsident?

Ich war sehr nervös. Ich habe seit dem Nachmittag um 14 Uhr nichts mehr gegessen. Ich war sehr angespannt. Wir haben uns alle sehnsüchtig gewünscht, dass wir es in den Final schaffen.

Nun besteht aber die Chance, dass der FCB am Ende mit leeren Händen dasteht, wenn er in der Liga einen Top-5-Platz verpasst.

An das denke ich gerade nicht. Im Moment haben wir noch drei Spiele. Wenn wir die erfolgreich gestalten, ist die Chance relativ hoch, dass wir am Ende auf dem vierten oder fünften Platz landen. Dafür braucht es aber wohl neun Punkte aus drei Spielen. Jetzt muss sich die Mannschaft noch mal zusammenraufen und alles aus sich herausholen. Danach können sie in die Ferien.

Was gibt Ihnen Zuversicht, dass dieses Ziel noch erreicht wird?

Wenn ich Spieler wäre, will ich doch im nächsten Jahr unbedingt wieder international dabei sein. Mit dem Erreichen der Conference League hätten wir in der neuen Saison in etwa die gleichen Quali-Spiele wie in dieser Saison. Das wäre eine machbare Aufgabe und wir wären gesetzt. Aber dafür müssen wir den vierten oder fünften Platz erreichen. Lugano wird dieses Spiel auch geschaut haben und motiviert nach Basel kommen.

Woher holt die Mannschaft jetzt noch mal die Energie?

Irgendjemand musste heute als Verlierer vom Platz gehen. Nun sind es halt wir. Im Fussball muss man aus Niederlagen lernen und am nächsten Tag wieder aufstehen. Morgen wird vieles noch wehtun, man wird sich ärgern und vieles hinterfragen. Aber ich erwarte, dass dann der Fokus auf Sonntag gelegt wird.

Werden Sie auch noch persönlich an die Mannschaft appellieren?

Das wissen Sie ja eigentlich. Aber es kann schon sein, dass ich noch das eine oder andere Wort an die Mannschaft richten werde. Aber ich glaube, jetzt weiss jeder, worum es geht.

Dieses Interview wurde in einer kurzen Medienrunde im Anschluss an das Halbfinal-Rückspiel gegen die Fiorentina aufgezeichnet.