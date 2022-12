Muttenz BL: Windrad von Schülern wiederbelebt

In der Region Basel könnte in Muttenz BL doch noch die erste Windkraftanlage entstehen.

Die Petition brachte eine zweite Abstimmung am Dienstag, also eigentlich nochmal genau dieselbe. Anders war aber das Resultat: 189 stimmten für das Windrad, nur 85 dagegen. Dies berichtet Telebasel. Nun soll immerhin noch ein Windrad gebaut werden, das rund 800 Haushalte mit Strom versorgen kann. Laut der «Basler Zeitung» wurde das «ungewöhnliche Vorgehen» mit der Lage auf dem Energiemarkt in Folge des Krieges in der Ukraine begründet.