Buus BL – In der Kurve fuhr sie einfach geradeaus

In der Kurve fuhr sie geradeaus: In Buus kam es am Freitag zu einer Frontalkollision mit zwei Verletzten.

Bei einer Frontalkollision in Buus wurden am Freitag zwei Personen verletzt. Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, kam es zum Unfall, als eine 41-jährige Personenwagenlenkerin auf der Rickenbacherstrasse beim Buuseregg in einer Rechtskurve geradeaus fuhr. So geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Personenwagen.