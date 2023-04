Living Librarys: Menschen statt Bücher ausleihen

1 / 11 Eine Bibliothek kann so aussehen wie die New York Public Library, … Getty Images … aber auch so. (Im Bild: Stadtbibliothek am Mailänder Platz, Stuttgart) Unsplash Living Librarys – auf Deutsch: «Bibliotheken der lebenden Bücher» – sehen dagegen so aus: Zwei Menschen lernen sich kennen. Thompson Rivers University

Darum gehts Mit echten Geschichten gegen falsche Vorurteile – das ist die Idee hinter dem Projekt Living Library.

Dabei leiht man sich nicht wie in einer klassischen Bibliothek Bücher aus, sondern Menschen.

So kommen Menschen zusammen, die sich sonst vielleicht nicht begegnen und keine Berührungspunkte haben.

Durch den direkten Kontakt können die «Ausleihenden» ihre «Bücher» und deren Lebensgeschichte wirklich kennen lernen.

Das gibt laut Gudrun Sachse, Mitorganisatorin der Living Library in Zug, einen ganz anderen Blick auf die Lebensumstände des Gegenübers.

Doch nicht nur die «Ausleihenden», auch die «Bücher» selbst profitieren von dem Austausch.

Warum lebt man polyamourös? Wie ist es, trockener Alkoholiker, wie, stark übergewichtig zu sein? Und warum flüchtet man aus Eritrea? Solche Fragen beantworten sich viele Menschen lieber gleich selbst, als mit denen darüber zu sprechen, die so leben. Das führt zu Klischees und Vorurteilen: Aufeinander zu bewegt man sich so nicht. Sogenannte Living Librarys (siehe Box) arbeiten dagegen an. In der Schweiz gibt es sie unter anderem in Zürich, Basel und Zug. Das hat es mit den «Bibliotheken der lebenden Bücher» auf sich.

Living Library? Was ist das?

Es handelt sich dabei um keine fixen Orte, sondern um öffentliche Veranstaltungen, bei denen man sich anstelle von Büchern Menschen ausleiht. Das heisst: Statt in fiktive Storys abzutauchen oder über andere zu lesen, lernt man die echten Lebensgeschichten von echten Menschen direkt von diesen kennen.

Warum gibt es Living Librarys?

Mit ihrer Hilfe sollen Vorurteile abgebaut werden. «Es ist ganz etwas anderes, wenn ich jemandem begegne und wirklich kennen lerne, als wenn ich nur über ihn rede», erklärt Gudrun Sachse, Journalistin und Mitorganisatorin der Living Library in Zug. Die ausleihende Person erhalte ihre Informationen quasi an der Urquelle und könne die Fragen stellen, die sie wirklich interessierten: «Warum trägt eine Frau Kopftuch? Aus Überzeugung? Weil sie muss? Oder weil sie sich damit sicherer fühlt? Solche Fragen sind erlaubt und erwünscht», erklärt Sachse. Es gebe einen ganz anderen Blick auf die Lebensumstände des Gegenübers.

Darf man wirklich alles fragen?

Ja, jede Frage ist erlaubt, auch persönliche oder kritische, vorausgesetzt das Thema des Buches steht im Fokus. Das heisst aber nicht, dass die «Bücher» auch wirklich jede Frage beantworten: «Wird es zu persönlich oder fühlen sie sich unwohl in einer Situation, können sie ein Veto einlegen», erläutert Sachse die Regelungen bei der Zuger Veranstaltung. «Sie müssen nicht alles erzählen, sondern nur das, was sie möchten.» Und das sei erfahrungsgemäss schon ziemlich viel. Die Zeit zu zweit vergehe oftmals viel zu schnell.

​​Welche «Genres» gibt es in Living Librarys?

Das Angebot variiert von Event zu Event. In der Regel handelt es sich bei den «Büchern» immer um Menschen, denen gegenüber Vorurteile bestehen. Es sind Personen mit besonderen Biografien, die im Alltag oft mit Ablehnung, unterschwelliger Benachteiligung oder offener Diskriminierung konfrontiert sind oder stereotypisiert wahrgenommen werden.

So konnten in der Schweiz unter anderem schon ein Ex-Häftling, ein Private Banker, eine Jüdin, ein HIV-Positiver, ein trockener Alkoholiker, ein Blinder, ein Bestatter, eine Bodybuilderin und die Mutter eines von Mobbing betroffenen Kindes «ausgeliehen» werden. Auch Geflüchtete waren schon Thema. Aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine standen im September 2022 in Zürich eine Russin und eine Ukrainerin Rede und Antwort.

Wie funktioniert die «Ausleihe» in Living Librarys?

Ganz ähnlich wie die Ausleihe in einer klassischen Bibliothek: Im Vorfeld kann man sich über die Themen der zur Verfügung stehenden Bücher informieren – über Kurzbiografien, die wie im Fall der Living Library Zug, entweder auf den Seiten der Veranstalter abrufbar sind. Oder wie in Zürich direkt bei der Ankunft am Veranstaltungsort bei den sogenannten Bibliothekarinnen und Bibliothekaren im Empfangsbereich.

Hat man sich für ein «Buch» entschieden, leiht man dieses aus. Vorausgesetzt, es ist noch frei. So wie in einer klassischen Bücherei. Doch anders als dort, nimmt man ein in einer Living Library ausgeliehenes Buch nicht mit nach Hause, sondern setzt sich mit ihm gemeinsam für 30 Minuten an einen Tisch. «Es ist ein bisschen so wie beim Blind Date oder Speeddating», sagt Sachse. Man trinke etwas zusammen, unterhalte sich dabei und lerne sich kennen. Nach einer halben Stunde gibt man das «Buch» zurück und leiht sich, wenn man möchte, ein weiteres aus.

Warst du schon mal bei einer Living Library? Ja, ich habe schon mehrere «Bücher» ausgeliehen. Ja, einmal. Ja, ich war sogar als «Buch» dabei. Nein, aber die Idee gefällt mir. Nein, das ist nichts für mich.

In Living Librarys sprechen in der Regel zwei Personen miteinander – ist das in punkto der Bekämpfung von Vorurteilen nicht bloss ein Tropfen auf den heissen Stein?

Natürlich könnten die Lebensgeschichten der «Bücher» auf einen Schlag mehr Menschen erreichen, wenn man diese einem grösseren Publikum zur Verfügung stellen würde. Doch dann ginge ein grosser Teil des Austausches verloren, so Sachse: «Eins-zu-eins-Situationen sind einfach intimer. Die Ausleihenden trauen sich dann mehr und konkreter zu fragen und die Bücher sprechen dann auch freier.»

Die dabei entstehende Vertrautheit von «Buch» und ausleihender Person sorge dann dafür, dass das aus erster Hand erfahrene weitergetragen wird. «So eine Begegnung prägt: Plötzlich sind der Jude, der Geflüchtete oder der Ex-Alkoholiker keine abstrakten Wesen mehr, sondern Personen, denen man wirklich begegnet ist. Das bringt Nähe – und baut wirklich Vorurteile ab.» Und dies nicht nur bei den Personen, die vor Ort waren, sondern auch in deren Umfeld, «denn das Erfahrene wird weitererzählt.»

Haben die «Bücher» auch etwas von ihrer Teilnahme?

Ja, auch sie lernen bei den Begegnungen dazu – über die Personen, die sie ausgeliehen haben, aber auch über sich selbst. Denn der Austausch führt laut Living Library Zürich dazu, dass auch sie über sich selbst, «das gewählte Rollenmodell oder den eigenen Hintergrund» nachdenken.

Einen anderen positiven Effekt der Living Librarys nennt Sachse: Ihrer Erfahrung nach, tut es den «Büchern» einfach gut, «als Person, als Individuum» wahrgenommen zu werden. Bei der letzten Living Library in Zug sei ein junger Eritreer dabei gewesen, der sich darüber gefreut habe, dass sich Menschen für seine Person, seine Biografie interessiert haben. «Im Alltag würde er sonst oft einfach mit anderen Eritreern in einen Topf geworfen, frei nach dem Motto ‹Du bist Eritreer, du musst so sein›.»

Premiere beim Roskilde-Festival Die erste Living Library fand im Jahr 2000 unter dem Namen «Menneske Biblioteket» auf dem Roskilde-Festival statt. Initiiert hatte dies die dänische Jugendinitiative Stop Volden (Stop die Gewalt). Das Angebot kam gut an: An den vier Tagen liehen sich rund 1000 Personen Bücher aus. Weitere Ausgaben folgten – im Inland, dann im nahen Ausland, dann auch in weiter entfernten Ländern. Heute finden Living Librarys in über 80 Ländern statt. Im Jahr 2003 wurde das Konzept in ein vom Europarat gefördertes Jugendprogramm aufgenommen.

Der «Tag der guten Tat» ist eine Initiative von Coop Gemeinsam Gutes tun! Unter diesem Motto vollbringen wir rund um den 6. Mai gemeinsam in allen Landesteilen der Schweiz gute Taten. Plane auch du, entweder allein, mit deiner Familie, deinen Freundinnen und Freunden oder deinem Verein eine gemeinnützige Aktivität und teilt euer Engagement mit dem Hashtag #TagDerGutenTat auf Instagram, Tiktok, Facebook oder Twitter! Alle geteilten Inhalte sowie weitere Informationen zum «Tag der guten Tat» findest du hier: tag-der-guten-tat.ch 20 Minuten ist Medienpartner.