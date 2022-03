Ukraine-Krieg – In der Migros ist jetzt das WC-Papier knapp

Auch diese Produkte sind knapp

Die letzte Kartoffelernte war so mies, dass es jetzt zu wenig Kartoffeln in der Schweiz gibt. Das spürt auch Zweifel. Der Bund hat das Problem erkannt und gehandelt. Und Holz-Pellets zum Heizen sind jetzt überteuerte Mangelware. Auch Kaffee ist knapper als normal und wird darum ebenfalls teurer. Übrigens: Eine Rose kostete am letzten Valentinstag über 10 Franken – so teuer waren Blumen am Tag der Liebe noch nie.